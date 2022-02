Vandenbempt ziet de druk bij Anderlecht nu ook bij Kompany: "Hij is 'een gewone' trainer geworden"

Vincent Kompany kreeg zaterdag rood omwille van zijn protest bij de scheidsrechter. Het is de eerste keer dat de trainer van Anderlecht zo ingaat tegen de arbitrage. Peter Vandenbempt ziet hoe ook hij de druk voelt die bij Anderlecht heerst.

Kompany ging door het lint omdat er voor de fout van Murillo - die hem zijn tweede geel opleverde - niet gefloten werd voor een fout op Raman. "Maar de agressieve reactie van Kompany was wel opvallend. Zo kennen we hem toch eigenlijk niet", aldus Vandenbempt bij Sporza. "Ik denk niet dat hij zo heeft staan roepen in het gezicht van Kouamé en die zijn twee missers waren veel groter dan die van de scheidsrechter. En die hebben Anderlecht toch twee kostbare punten gekost."

Kompany is in veel opzichten veranderd als coach, ook in het management van zijn ploeg. "Maar dus ook zijn houding langs de lijn, zijn discours over de scheidsrechter, hij ergert zich ook aan de refs. Hij is een tussen aanhalingstekens "gewone trainer" geworden, die beslissingen hekelt. Dat deed hij in zijn eerste maanden nooit."

"Ik zou zeggen; het is maar een beetje menselijk en een gevolg van de druk en de stress. Want laat het duidelijk zijn: Anderlecht moét de top 4 halen, moét Europees voetbal afdwingen en moét zich donderdag verplicht plaatsen voor de bekerfinale ten koste van Eupen."