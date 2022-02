Vanzeir-Undav of niet, Union heeft het altijd lastig tegen georganiseerde tegenstanders

Union SG heeft opnieuw twee punten verloren in de strijd om het kampioenschap, deze keer tegen KAS Eupen.

Union had wel degelijk het merendeel van de kansen en balbezit tegen KAS Eupen, maar het kon dat niet omzetten in een driepunter.

Het is duidelijk: de Brusselaars hebben het moeilijk tegen georganiseerde tegenstanders. Het overkwam Union al eerder tegen STVV.

Quid play-offs?

Op zich heeft het zelfs niets te maken met de aan- of afwezigheid van het duo Undav-Vanzeir, zo blijkt.

En dus zal het aan Union zijn om de volgende weken tegen Kortrijk, OH Leuven, Oostende, Beerschot en Standard niet nog meer averij op te lopen. In play-off 1 lijken Club Brugge & co het zich niet te kunnen permitteren om te verdedigen.