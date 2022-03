"Moeilijk, maar niet onmogelijk" - Gent-middenvelder denkt Club te kunnen kloppen: "Standard heeft ons geleerd dat we van niemand schrik moeten hebben"

Julien De Sart hoopt vanavond de 1-0-achterstand tegen Club Brugge op te halen, want een bekerfinale mocht hij nog niet meemaken. Al beseft hij dat de Buffalo's hun beste niveau zullen moeten halen.

"Ik verwacht een echte bekermatch met alles erop en eraan. Het wordt geen gemakkelijke opdracht. Brugge speelde dit weekend echt goed en wij hebben een achterstand goed te maken uit de heenmatch. Maar als we iets geleerd hebben van de match tegen Standard zondag, dan is het dat we van niemand schrik moeten hebben en moeten geloven in eigen kunnen. Het wordt dus moeilijk, maar niet onmogelijk", klinkt het bij de middenvelder.

"Naast de Beker strijden we nog steeds mee om een ticket in Play-Off 1 en verdedigen we onze kleuren op het Europese toneel. De maand maart wordt beslissend. "We hebben de kwaliteiten om op alle drie te fronten tot het uiterste te gaan." klonk De Sart. "Gemakkelijke wedstrijden bestaan niet. Niet tegen Beerschot, niet tegen Club Brugge en niet tegen PAOK. We zullen telkens op niveau moeten zijn. Als speler heb je niet liever om te spelen om de knikkers. Laat de matchen maar komen."