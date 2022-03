Balotelli over uitspraak van tien jaar geleden: "Nu nog altijd honderd procent zeker dat ik kwalitatief even goed ben als Messi en Ronaldo"

Mario Balotelli beleeft een nieuwe heropflakkering in Turkije bij Demirspor. Hij werd zelfs opgeroepen voor de Italiaanse nationale ploeg. In een interview met oud-ploeggenoot Nedum Onuoha vertelt hij over de grootste fout in zijn carrière

Onuoha herinnert zich dat Balotelli bij City ooit opmerkte dat hij minstens even goed was als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het werd stil bij zijn ploeggenoten, maar Balotelli meende het. "Ik heb wat kansen gemist om dat niveau te halen. Maar ik ben er nog steeds honderd procent zeker van dat ik kwalitatief van hetzelfde niveau ben, als het echt puur gaat om kwaliteit", aldus de spits. "Nu kan ik niet zeggen dat ik even goed ben als Ronaldo, want Ronaldo heeft vijf keer de Gouden Bal gewonnen. Ik kan mezelf niet vergelijken met Messi en Ronaldo. Niemand kan dat. Maar als het echt alleen over kwaliteit gaat, voetbalkwaliteit, dan is er voor mij ten opzichte van die twee niets om jaloers op te zijn om eerlijk te zijn." Balotelli haalde ook aan dat zijn grootste fout was om bij City te vertrekken. "Als ik toen de mentaliteit had gehad die ik nu heb, dan had ik een Gouden Bal kunnen winnen. Dat weet ik zeker. Inmiddels ben ik volwassener geworden."