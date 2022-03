Caufriez merkt niets van oorlog in Moskou: "De club legt ook op om er onderling niet over te praten"

Maximiliano Caufriez speelt bij de Russische topclub Spartak Moskou, maar de oorlog lijkt daar wel een ver-van-mijn-bed-show. Binnen de club wordt er amper gesproken over het conflict met Oekraïne.

Caufriez kan er zelfs weinig over zeggen. “In Moskou is het rustig, niets te zien van de oorlog”, vertelt de ex-verdediger van STVV in HBvL. “De club legt ook op om er onderling niet over te spreken. Of er aanhangers van Poetin tussen zitten in mijn ploeg? Ik kan dat niet zeggen. Omdat ik het niet weet. Zoals wel vaker in zulke situaties zijn er voor- en tegenhangers."

Caufriez moet blijkbaar voorzichtig zijn. "Zelf kan ik er weinig nuttigs over zeggen, omdat ik er amper over geïnformeerd word. De club legt ons op om de focus alleen op de eerstvolgende wedstrijd tegen Dynamo te leggen. Voor mij heel belangrijk want ik kom terug na een schorsing. Misschien durven sommige van mijn ploegmakkers gewoon ook niks zeggen over de oorlogssituatie, zoals wel meer Russen, dat kan. Uit angst. Ik hou me zo ver mogelijk van die situatie af.”