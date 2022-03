Nicolas Raskin boekt derde thuiszege met Standard: "Triest om te zeggen, maar redding is nu quasi zeker"

Standard kon woensdagavond de crisis afwenden door met het kleinste verschil te winnen van hekkensluiter Beerschot. Het was voor de Rouches nog maar de derde thuiszege van het seizoen.

"Gezien onze situatie doet deze overwinning nog meer deugd dan anders", bekende Nicolas Raskin na afloop. "Ik denk dat er weinig af te dingen valt op onze overwinning, we hadden zelfs dat tweede doelpunt moeten scoren. We maakten het onszelf moeilijk met die rode kaart, waarna we het toch tien minuten erg lastig hadden. We moesten deze klus absoluut klaren, voor onszelf én voor de coach. Onze staf doet alles voor de spelers en we hebben hen tot dusver veel te weinig teruggegeven."

"De voorbije wedstrijden ging ons spel in stijgende lijn en ook qua mentaliteit zit het goed. Het is triest om te zeggen, maar we zijn nu quasi zeker van het behoud. We zullen er in de laatste vijf wedstrijden alles aan doen om de fans nog zoveel mogelijk plezier te bezorgen. Hopelijk kunnen we dit slechte seizoen alsnog op een positieve noot eindigen", aldus Raskin, die met een knap hakje aan de basis lag van de treffer van Dragus.