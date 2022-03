Opmerkelijk: Gent filtert supporters zonder mondmaskers eruit, stadionverbod dreigt

AA Gent heeft een wel heel onaangename brief gestuurd naar enkele van zijn supporters omdat ze geen mondmasker droegen in de heenmatch van de halve finale van de beker tegen Club Brugge. Ze riskeren dan ook een stadionverbod.

De match ging door op 2 februari en toen geldde de mondmaskerplicht nog. Een deel van de fans lapte dat aan zijn laars en Gent heeft zelf een procedure opgestart. De fans kregen een aangetekende brief thuis dat er hen mogelijk een stadionverbod wacht.

“We moeten volgen wat de wet voorschrijft”, zegt Dirk Piens, directeur organisatie bij KAA Gent, in Het Nieuwsblad. “Dat houdt in dat we als club moeten reageren wanneer het reglement niet wordt gerespecteerd. In bepaalde vakken stelden we vast dat er opvallend veel inbreuken waren.”

Fans zonder mondmasker waren trouwens toen in quasi alle stadions te zien. “We hebben louter de procedure gestart”, zegt Piens. “Die houdt ook in dat de supporters zich kunnen verweren. Pas daarna wordt er een uitspraak gedaan.”