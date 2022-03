Roman Bezus praat voor het eerst over situatie in Oekraïne: "Mijn tranen zijn op"

Hein Vanhaezebrouck gaf het de voorbije dagen al enkele keren aan: Roman Bezus heeft het zwaar. De Oekraïner zit met het hoofd in zijn thuisland, dat sinds vorige week in een nachtmerrie is beland. Bij Sporza spreekt de middenvelder van AA Gent voor het eerst zelf over zijn situatie.

"In Oekraïne worden burgers, zelfs kinderen, gedood. Allemaal onder impuls van één man. Ze gooien bommen en beschieten onschuldige mensen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld oplossingen vinden om Poetin te stoppen", aldus een zichtbaar geëmotioneerde Bezus. "Ik weet niet hoe lang mijn land nog kan blijven vechten tegen Rusland. De soldaten van ons leger zijn helden! Iedereen moet beseffen dat dit geen strijd is tussen enkel maar Rusland en Oekraïne. Wie zegt dat Poetin bij mijn thuisland zal stoppen? Niemand kan voorspellen wat hij gaat doen. Ik bid dat we na deze oorlog een mooiere wereld kunnen bouwen." Bezus gaf verder aan hoe moeilijk het voor hem is om in deze omstandigheden zijn hoofd bij het voetbal te houden. "Ik begon te huilen tijdens trainingsoefeningen. Ik heb onophoudelijk gehuild bij het uitbreken van de oorlog, maar nu zijn mijn tranen op. Ik ween omdat ik besef dat vrienden en familie in een verschrikkelijke oorlog verwikkeld zijn en ik niets kan doen om hen te helpen."





