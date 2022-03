Sébastien Siani komt weinig tot spelen toe bij Knokke, maar heeft al post-carrièreplan: "Oostende blijft club van mijn hart"

Na drie jaar in de Emiraten is Sébastien Siani terug in België. De ex-speler van Oostende speelt zelfs opnieuw aan de Belgische kust.

De middenvelder koos namelijk voor een avontuur bij Knokke afgelopen zomer. "Dat was een mooie optie, omdat ik terug in België wilde spelen", aldus de 35-jarige speler. Het verhaal liep echter niet helemaal op rozen, door eerst een blessure en dan tactische keuzes: "Ik ben niet de eerste of zelfs tweede keuze van de coach." Techniektrainer "Je moet altijd vechten voor je plaats, maar ik ben wel ontgoocheld. Ik ben nog steeds open voor dialoog en ik hoop dat we een oplossing zullen vinden." Ondertussen wil Siani wel examens doen om trainer te kunnen worden na zijn carrière. "Ik ben nu techniektrainer bij de jeugd van Oostende twee keer per week, waar ik de middenvelders train. Oostende is de club van mijn hart."