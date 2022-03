Borkelmans ziet hoe Vanaken weer zijn plaats op het veld gevonden heeft: "Daar hoort hij thuis"

Vital Borkelmans denkt dat zijn ex-club Club Brugge de titel gaat pakken. De aankopen lijken een schot in de roos en ook Hans Vanaken heeft zijn oude niveau teruggevonden.

Club Brugge lijkt net op tijd klaar om Union te belagen. "Het is even minder gegaan, maar ze hebben zich goed herpakt. Qua spelersmateriaal en structuur Club vier stappen verder dan de rest. Ook Anderlecht kan daar niet tegenop", zegt Borkelmans in HLN.

En hun belangrijkste speler is ook weer belangrijk. "Ik was héél blij om Vanaken weer vaak in de zestien meter te zien komen, want daar hoort hij thuis. Hans moet niet op zijn eigen helft die bal gaan halen. Als hij in de baklijn komt, staat-ie áltijd vrij. Ik ken maar één iemand die dat ook kon, en dat is Ceulemans. Vanaken kijkt hoe de anderen bewegen en staat altijd juist."