"Zijn impact is nu groter dan die van Lang", maar ziet AA Gent deze zomer belangrijk figuur vertrekken?

Club Brugge en AA Gent gaan tegen elkaar op zoek naar een stekje in de finale van de Beker van België. En dus is het aan de smaakmakers om te knallen. Maar hoe lang blijven die nog in België?

Gert Verheyen was in Het Nieuwsblad duidelijk over de twee aanvallers: "De impact van Tissoudali is nu groter dan die van Lang." 2023 Noa Lang zou deze zomer wel eens kunnen vertrekken, dat weet ondertussen iedereen. Maar ook over Tissoudali is er onzekerheid. De spits ligt nog tot 2023 onder contract bij AA Gent, maar de Buffalo's willen graag zijn contract openbreken - voorlopig nog zonder succes.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - KAA Gent nu live op Voetbalkrant.com.