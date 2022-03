Hendrik Van Crombrugge over mogelijke transfer: "Niet laten vallen omdat je geen prijs hebt gewonnen"

Anderlecht staat vanavond oog in oog met KAS Eupen in de terugmatch van de halve finale van de Beker van België.

De Croky Cup lijkt de gemakkelijkste weg voor Anderlecht om dit seizoen een prijs te pakken. Ook voor doelman Hendrik Van Crombrugge zou het de eerste prijs zijn.

“Nu de beker wel belangrijk is voor ons, zullen sommigen daarin een bewijs zien dat Anderlecht is afgezakt. Ik ga daarmee niet akkoord”, zegt Van Crombrugge in Het Nieuwsblad. “Ik denk dat Anderlecht daarin is geëvolueerd en dat we nu elke prijs willen pakken. Ik vind dat dus eerder een positieve evolutie. Het toont onze honger en onze ambitie.”

Van Crombrugge zit nog steeds met een transfer in zijn hoofd. Die zou er deze zomer wel eens kunnen komen. En dat wil hij doen, met een beker of titel op zak.

“Het zou wel deels als falen aanvoelen als ik vertrek zonder prijs. Als ik zou vertrekken, dan liefst door de grote poort. Maar moet je een transfer laten vallen omdat je ergens nog geen prijs hebt gewonnen?”

Zonder blessure vorig jaar zat Van Crombrugge nu misschien al in het buitenland. “Na een jaar out te zijn door een blessure ben ik daar heel nuchter en nederig in. Ik wilde eerste opnieuw de beste versie van mezelf worden en weer zo veel mogelijk spelen. Voorlopig lukt dat en na dit seizoen zien we dan wel. Ook de nationale ploeg is bij mij op dit moment absoluut geen prioriteit. Ik wil mij focussen op Anderlecht.”