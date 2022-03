Valentine Ozornwafor spreekt over incident met Dante Vanzeir

Vijf wedstrijden schorsing kostte de slag die Dante Vanzeir aan Valentine Ozornwafor uitdeelde de spits van Union. De twee hadden een telefoongesprek met elkaar over het voorval.

Ozornwafor was even van de wereld na de slag die Dante Vanzeir aan hem uitdeelde. “Het ging enkele dagen niet zo goed, ik kon niets eten. Maar nu gaat het wel”, vertelt Ozornwafor aan SudPresse.

Alle plooien lijken ondertussen gladgestreken. “Dante Vanzeir heeft me gebeld om zich te excuseren en ik heb zijn excuses meteen aanvaard. Ik had hem eigenlijk zelfs al vergeven voor hij me belde, ik heb geen wraakgevoelens tegen wie dan ook.”

“Ik wil er eerlijk gezegd niet meer aan denken en gewoon verdergaan. Eigenlijk ben ik het soort persoon die medelijden krijgt. Ik stel me dan voor hoe ik me zou voelen mocht ik vijf wedstrijden moest missen. Ik weet dat hij zich er slecht over voelt, dus ik heb medelijden met hem.”