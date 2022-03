John van den Brom is duidelijk: "Ik heb nooit dieper gezeten dan toen"

John van den Brom werd dit seizoen ontslagen bij Racing Genk, maar zijn ontslag bij Anderlecht was een veel hardere noot om kraken.

Van den Brom moest in 2014 vertrekken bij Anderlecht. Hij werd toen opgevolgd door Besnik Hasi. Het jaar ervoor speelde Van den Brom nog kampioen. Hasi pakte ook de titel.

“Nee, ik heb nooit dieper gezeten. Dat vond ik heel moeilijk te accepteren”, zegt Van den Brom aan De Kantine.

“Ik ben het nog steeds niet eens met waarom dat gebeurde, ook niet met de uitleg die je dan krijgt. Maar goed, het is gebeurd. Ik denk dat het voor iedereen moeilijk is om ontslagen te worden, in elke job.”