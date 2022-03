Philippe Clement reageert na bekeruitschakeling van AS Monaco

In de halve finale van de Franse bekercompetitie werden Philippe Clement en AS Monaco woensdagavond uitgeschakeld door Nantes.

Monaco speelde 2-2 gelijk in Nantes, maar verloor met 2-4 de strafschoppenreeks. Zo mist Clement de bekerfinale met zijn Franse ploeg.

“Ik ben teleurgesteld, dat is normaal, want het had anders kunnen zijn”, zei Clement na afloop van de wedstrijd. “Het was een goede wedstrijd, van beide kanten. We hebben hier gescoord, wat moeilijk is. Het is al twee wedstrijden op rij echter ook dat we in eigen doel scoren.”

Uiteindelijk moesten penalty’s uitsluitsel brengen. “Strafschoppen, dat is altijd een beetje de loterij. De spelers van Nantes werden gedragen door hun supporters daarbij. We deden veel goede dingen, maar dat was niet niet genoeg. Ben Yedder en Tchouaméni namen hun verantwoordelijkheid, maar misten.”