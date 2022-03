Opletten geblazen voor Clement: "Dan kan het wel einde verhaal zijn"

Philippe Clement kon zich met AS Monaco niet plaatsen voor de finale van de Franse beker. Hij ging er na penalty's uit tegen Nantes.

Toch lijkt de ergernis niet al te groot bij AS Monaco. "Over het werk van Philippe Clement, over de sfeer en het spel is er geen gejammer, maar als je geen resultaten haalt, is het natuurlijk moeilijk", zegt Sirik Geffray, kenner van het Franse voetbal, aan Sporza. "Maar als hij de doelstellingen niet haalt, kan het wel einde verhaal zijn. Dat werd ook al bij zijn voorstelling gezegd: het bestuur heeft weinig geduld."

De druk is er echter wel. "En toch zal Clement zich zijn overstap zeker niet beklagen. Anders zou hij de verkeerde job gekozen hebben, al denk ik wel dat hij er meer van verwacht had. Als hij zondag verliest, dan verhoogt de druk nog wat meer.”

Momenteel staat Clement op vijf punten van een plek die recht geeft op de Champions League volgend seizoen. “Vergeet niet dat de teams voor hen in de stand ook nog op zoek zijn naar die Europese tickets. Ze zullen niet zomaar over Straatsburg, Lens, Nantes en Rijsel springen.”