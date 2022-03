Oudgedienden Beerschot zeer kritisch: "Niet het gevoel dat iedereen tot uiterste wil gaan"

Voor Beerschot is het stilaan echt alle hens aan dek, wil het dit seizoen nog de degradatie afwenden. Intern is er ook de nodige kritiek.

"Er is een gebrek aan mentale weerbaarheid. Ik heb niet het gevoel dat iedereen altijd tot het uiterste wil gaan om een match over de streep te trekken, desnoods op een minder mooie manier", aldus Jan Van Den Bergh in Het laatste Nieuws.

Betrokkenheid

Een gevoel dat ook leeft bij Joren Dom: "Als je alles hebt gegeven, wie kan je dan iets kwalijk nemen? Alleen hoop ik dat straks iedereen met een gerust gemoed voor die spiegel kan gaan staan."

"Is de sfeer in de groep zo veel slechter dan vorig jaar? Nee, maar de betrokkenheid is niet bij iedereen even groot."