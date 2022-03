Vragen bij vormdip Nainggolan: "Ik heb mijn twijfels dat hij fysiek wel helemaal in orde is"

Na de topper tegen Club Brugge is er veel kritiek gekomen op Radja Nainggolan. De dure middenvelder lijkt een vormdip te hebben en er werd gezegd dat hij dit seizoen te weinig brengt. Analist Eddy Snelders lijkt ook die mening te hebben.

''Eigenlijk is Radja over een heel seizoen bekeken nog te weinig uit de verf gekomen", zegt Snelders in HLN. "Eerst was er een aanpassingsperiode, dan een blessure en nu dus weer een dipje. Antwerp investeerde veel in Nainggolans komst en kreeg daar voorlopig niet genoeg voor terug."

"Tegelijk mogen we natuurlijk niet alles op Radja afschuiven. Zo kan Radja er ook niet aan doen dat er bij Antwerp momenteel een paar jongens in de ploeg staan die intrinsiek te weinig zijn voor de Belgische top. Maar: hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind."

Nainggolan moet eens een statement maken met een topprestatie. ''Tegen iets mindere tegenstanders als Seraing kon Radja zijn team wél bij de hand pakken, maar in de topmatchen lukte dat vooralsnog minder", ziet Snelders. ''Dan heeft hij al last genoeg met zijn eigen taak. Een eerste vereiste is natuurlijk dat Radja helemaal fysiek in orde is. En daar heb ik mijn twijfels bij."