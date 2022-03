Huurling van Standard Luik maakt mooi weer in Turkije

Jackson Muleka vertrok afgelopen winter op huurbasis van Standard Luik naar het Turkse Kasimpasa. Al gaan de Luikenaars daar misschien wel al spijt van hebben.

Kasimpasa, met Jackson Muleka in de basis, moest vandaag op bezoek bij Göztepe. Na amper 5 minuten opende Muleka al de score voor de bezoekers. In de 48ste minuut maakte hij zijn tweede doelpunt van de middag waardoor de bezoekers terug op voorsprong kwamen.

De beslissende treffer werd gemaakt door Bozok, maar het was wel met een assist van Muleka. Twee doelpunten, één assist en de drie punten mee naar huis. Een geslaagde middag voor de huurling van Standard.

Voor Muleka was het zijn vierde doelpunt in vier wedstrijden en zijn tweede assist voor Kasimpasa. Dat op een 14de plaats blijft staan in de Turkse Super Lig.