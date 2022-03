Kylian Hazard wil geen transfersom op zijn hoofd: "Cercle heeft er ook baat bij"

Kylian Hazard werd bij Cercle Brugge, ondanks een nog lang lopend contract, aan de kant geschoven.

Sinds de wintermercato krijgt zijn carrière bij RWDM in 1B een nieuwe kans. Bij Cercle Brugge werd hij verweten te weinig trainingsarbeid te tonen.

“Ik heb die pagina omgedraaid. Maar ik heb nooit een gebrek aan respect getoond naar eender wie. Ik denk niet dat ik die straf verdiend heb. Maar voilà, c'est moi”, zegt Hazard aan Het Laatste Nieuws.

“Het gaat vaak over mijn persoonlijkheid, maar zij die me echt kennen, weten dat ik werk als ik moet werken, dat ik weet wanneer serieus te zijn en wanneer te lachen. Er is niets met Cercle gebroken, ik krijg nog berichten van mensen daar. Het draait om één persoon met wie het niet klikte, en hij neemt de beslissingen. Zo is het leven.”

Van een transfersom wil hij niet weten. “Ik zou zeggen: gratis. Ik heb meer dan een jaar niet gespeeld. Cercle heeft er ook baat bij als ze me gratis laten vertrekken.”