Michael Ngadeu zou KAA Gent deze zomer kunnen verlaten voor een avontuur in het Midden-Oosten

Michael Ngadeu draait een uitstekend seizoen bij Gent en was ook een basisspeler bij Kameroen op de Afrika Cup. Vertrekt hij deze zomer?

Michael Ngadeu (31) zijn contract bij KAA Gent loopt af in 2023. Dit seizoen is hij een vaste waarde bij de Gentenaren, hij speelde al 37 wedstrijden in alle competities samen. Het zou zomaar kunnen dat daar deze zomer een einde aan komt na zijn uitstekende seizoen en zijn goede prestaties op de Afrika Cup met Kameroen. Volgens informatie van Foot Mercato zou Ngadeu interesse genieten van enkele clubs. Er is interesse uit de MLS, maar het is naar Turkije of Saudi-Arabië dat zijn meest waarschijnlijke bestemmingen zouden zijn.

Michael Ngadeu kwam in Gent aan in 2019 vanuit Slavia Praag voor een vergoeding van 4,5 miljoen euro. Het is moeilijk voor te stellen dat de Buffalo's winst maken voor een speler die al over de dertig is en nog maar één jaar contract heeft, maar wie weet... Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 3,2 miljoen euro.