Noa Lang gefrustreerd richting kleedkamer na wissel

Hoewel Club Brugge met 0-5 van Seraing won leek niet iedereen tevreden. Noa Lang werd op het uur gewisseld voor Bas Dost en wandelde meteen de kleedkamer in.

Lang verkeert duidelijk in mindere vorm en staat al enige tijd droog, zijn laatste doelpunt dateert al van 23 december vorig jaar. De Nederlander wordt door zijn coach Alfred Schreuder regelmatig vroegtijdig naar de kant gehaald en daar is hij allesbehalve blij om. Na zestig minuten werd de Brugse aanvaller gewisseld voor zijn landgenoot Bas Dost. Lang gunde Schreuder geen blik en wandelde rechtsreeks richting de douches. Is hij bezig aan zijn laatste maanden voor Club?