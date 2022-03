Het duurde lang voor Anderlecht onder stoom kwam: "Het was stroperig, heel traag"

Door de schorsing van Vincent Kompany moest assistent Willem Weijs voor één keer de honneurs waarnemen. Hij zag ook dat Anderlecht de eerste helft echt loom leek, maar dat werd bijgestuurd tijdens de rust.

"Het ging moeizaam in die eerste helft", knikte Weijs. "Maar we hebben de tweede wel goed gereageerd. We moesten ons ritme zoeken en blijkbaar duurde dat vandaag 45 minuten. Het was stroperig, heel traag. Er werd te lang met de bal gelopen en er waren veel technische fouten bij het kaatsten en het aannemen", verwees hij naar de twee spitsen, Zirkzee en Kouamé.

Refaelov scoorde, maar het ging pas veel beter toen er met Amuzu en Raman snelheid werd ingebracht. "Gelukkig ging het tempo omhoog in de tweede helft en hadden we ook wat meer loopacties. Dat was genoeg om van Oostende te winnen. Voor de wedstrijd tegen Antwerp ziet het er weer helemaal anders uit. Dan zullen we weer een volledige trainingsweek gehad hebben, zonder een bekerwedstrijd op donderdag. De schorsing van Hoedt is niet lekker voor zo'n wedstrijd, maar we gaan dat oplossen."