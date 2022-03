Een spits die moet spelen, maar al maanden niet meer scoort bij Oostende... "Op de bank gaat hij zeker geen doelpunten maken"

De lijn die ze bij KV Oostende volgen heeft ook wel wat gevolgen. Zo is Makhtar Gueye de speler die het meeste geld nog kan opbrengen, maar zijn prestaties de laatste weken zijn niet van die aard dat ze er nog tien miljoen euro voor gaan krijgen.

Die tien miljoen is ook niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat was effectief wat de Amerikaanse eigenaars van KVO er voor dachten te krijgen. Na eerdere successen met Theate, Hjulsager, Hendry en Bataille wilden ze ook voor de Senegalese spits komende zomer cashen. Maar na een tijdje op de bank onder Markus Pflanz kan hij zijn prestaties van eerder dit seizoen niet meer bereiken.

Hij heeft wel al elf doelpunten gescoord, maar staat nu ook al negen matchen op rij droog. Zijn huidige waarde op Transfermarkt staat op 3,7 miljoen euro. De 1m95 grote 24-jarige aanvaller is ook niet de makkelijkste in de omgang. Dat zullen andere ploegen ook wel al gehoord hebben.

Het werd Pflanz door zijn directie niet in dank afgenomen dat hij Gueye op de bank zette. Vanderhaeghe heeft een soortgelijke boodschap meegekregen. Kind van de rekening is Thierry Ambrose. Een hardwerkende spits, maar moeilijk scorend. Dat zorgt ook voor wat spanningen.

Vanderhaeghe suste gisteren: "Een spits heeft altijd wel eens moeilijke momenten. Soms scoort hij, soms niet. Op de bank gaat Gueye zeker geen doelpunten maken. We moeten er geduld mee hebben. Dat we weinig scoren is trouwens niet alleen zijn schuld. We moeten als ploeg betere keuzes maken."