Indrukwekkende winteraanwinst van Club Brugge: "Ik had het moeilijk, maar hier voel ik me geweldig"

Andreas Skov Olsen speelde bijna in zijn eentje Seraing op een hoopje. De winteraanwinst van Club Brugge had een aandeel in alle vijf de goals. Alleen was er wat discussie of hij er nu twee of drie had.

Bij de 0-3 week zijn schot af op Kilota en ging via doelman Dietsch in doel. De scheidsrechters gaven de goal aan hem, maar de beslissing ligt nog bij de Pro League. “Ik weet niet goed of mijn schot gekadreerd was, ik zou het eens moeten herbekijken. Maar de scheids zei dat het mijn goal was, dus voor mij was het een hattrick", zei Olsen zelf aan Het Nieuwsblad.

De wintertransfer maakt grote indruk in zijn eerste maand in de Jupiler Pro League. Club betaalde 6 miljoen voor hem, maar voorlopig lijkt hij elke euro waard. “Ik voel me geweldig in Brugge. In Italië had ik het heel moeilijk. Ik speelde niet veel, en áls ik speelde, was het niet het voetbal dat ik wilde spelen. Ik kreeg niet de kans om mijn kwaliteiten te laten zien. Hier lukt dat wel. Fysiek voel ik me steeds beter en elke match leer ik de ploegmaats beter kennen. Hopelijk kan ik me blijven tonen.”