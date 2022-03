Statistieken De Bruyne om van te duizelen, lofzang volgt: "Behoort tot rijtje beste Premier League-middenvelders ooit"

De Bruyne zit steviger op zijn troon in Manchester dan ooit tevoren. Statistieken om van te duizelen kon 'King Kev' voorleggen in de Manchester derby. Met twee doelpunten en een assist hielp de Rode Duivel City aan een ruime derbyzege.

Naast zijn aandeel in de doelpunten deed De Bruyne nog zo veel meer. De man die de aanvoerdersband droeg bij City, leverde een ware masterclass. Accuraatheid in zijn passing: 93%. Accuraatheid bij lange passes: 100%. Dat is een rapport waar je wel mee thuis kan komen. Op verschillende gebieden deed hij zelfs in zijn eentje beter dan heel Manchester United.

Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Man Utd:



100% long ball accuracy

93% pass accuracy

64 touches

6 shots

6 duels won

6 touches in opp. box

5 chances created

5 crosses

4 shots on target

2 take-ons

2 goals

1 assist



King Kevin. 👑 — Squawka Football (@Squawka) March 7, 2022

"Geweldige speler, fantastische statistieken", merkte Roy Keane ook op bij Sky Sports. "Hij lijkt een topprof te zijn. Doelpunten, assists: hij maakt het constant waar. Tegen het einde van zijn carrière behoort hij tot het rijtje van de allerbeste Premier League-middenvelders ooit."

Ook andere analisten als Jamie Redknapp en Micah Richards gingen mee in de lofzang over De Bruyne. "Wat De Bruyne met een bal kan, is onwaarschijnlijk. In zekere zin is hij de perfecte voetballer", hield Redknapp zich niet in. Voormalig City-speler Richards bevestigde: "Je verwacht zo veel van hem en als hij dan zo speelt, is hij gewoon de beste."