Analist kritisch: "Mignolet is voorzichtiger geworden, Van Crombrugge en Vandevoordt doen dat wél"

Gewezen bondscoach René Vandereycken is een man met een scherpe blik en dito visie. Zo kijkt hij ook naar de doelmannen in de Belgische competitie.

Zo ziet Vandereycken wel iets in hoe doelmannen uitkomen, dit weekend ook Van Crombrugge opnieuw tegen Oostende.

"Anderlecht had meeval dat Gueye niet op doel kon besluiten na balverlies door uitkomen van Van Crombrugge. Het is iets wat we vaker zien bij de Anderlecht-doelman", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Geen aanleiding?

Temeer er volgens hem geen aanleiding was: "Magallan was sneller op de bal, maar moest inhouden door de actie van Van Crombrugge."

"Mignolet is de laatste weken voorzichtiger geworden daarin, Club komt daardoor niet meer in de problemen op zo'n fases. Van Crombrugge en Vandevoordt bij Genk doen het wel."