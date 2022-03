BREAKING- Beerschot gaat twee topaffiches achter gesloten deuren spelen: "Verzwaring van de strafmaat voorkomen"

Na de ongeregeldheden tijdens de Antwerpse derby in december werd Beerschot veroordeeld tot het spelen van twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren. De Ratten gingen in beroep bij het BAS, maar komen nu terug op die beslissing.

"Beerschot werd in december veroordeeld tot twee speeldagen achter gesloten deuren na ongeregeldheden in de Antwerpse derby op 5/12/2021. Beerschot ging tegen die beslissing in beroep bij het BAS. Zo kon Beerschot de wedstrijden tegen Zulte Waregem, KV Kortrijk en Charleroi, die zeer belangrijk waren in de strijd om het behoud, afwerken met de steun van onze fans."

"De club neemt nu afstand van de procedure om een verzwaring van de strafmaat te voorkomen. Daarbovenop wil de club het nieuwe seizoen zonder beperkingen kunnen aanvatten, met de steun van onze fans", klinkt het bij Beerschot.

Beerschot speelt dus zijn laatste twee thuiswedstrijden van het seizoen, tegen AA Gent (13 maart) en Club Brugge (1 april), in een leeg stadion. Ook bezoekende fans zijn niet toegelaten.