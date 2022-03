Oleg Iachtchouk voelt zich machteloos: "Ik kan niet al mijn vrienden meer bereiken, dus ik weet niet of ze nog leven"

In ons land verblijven ook vele Oekraïners. Machteloos voelen ze zich over wat er in hun land gebeurt. Zo ook Oleg Iachtchouk, van 1996 tot 2006 speler van Anderlecht en nu spelersmakelaar.

Iachtchouk begeleidt bij Anderlecht ook Bogdan Mykhaylichenko, die zondag nog speelde tegen Oostende. Maar Iachtchouk heeft het moeilijk. "Ik weet niet meer hoe te leven. Ik slaap bijna niet meer", aldus de voormalige aanvaller in L'Avenir. "Ik volg het nieuw op de televisie en via mijn vrienden ter plaatse. Verschillende onder hen zijn bij het leger gegaan. Ik kan ze niet allemaal meer bereiken, dus ik weet niet of ze nog leven."

Iachtchouk voelt zich machteloos. "Ik voel me niet schuldig dat ik hier zit, maar wel onmachtig. De hele wereld helpt Oekraïne en de solidariteit in mijn land is nog nooit zo groot geweest. Maar is het genoeg? De NATO gaat niet tussenkomen uit vrees voor WO III. Poetin gaat ook niet stoppen. Als het een oorlog op de grond zou zijn, zouden we winnen. Maar wat te doen tegen luchtaanvallen?"