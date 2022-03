Ongelooflijk! Eupen dient klacht in omwille van... terecht afgekeurde goal

Er zijn de laatste tijd wel meer klachten ingediend binnen het Belgische voetbal, maar onderstaande lijkt ons wel heel vergezocht. Eupen heeft namelijk klacht ingediend bij het Referee Department omwille van... de afgekeurde goal tegen Gent. Die werd - terecht trouwens - geannuleerd voor duwen.

Wat gebeurde er? Smail Prevljak mikte een vrije trap in doel, maar net daarvoor duwde Müsel en Beck quasi de hele Gentse muur opzij. De 1-1 werd door scheidsrechter Lawrence Visser afgekeurd, maar daar bracht Eupen dus een klacht tegen uit. Bij het Referee Department maakte dat niet al te veel indruk.

Bij Eupen gaan ze toch niet akkoord. De club gaat in hoger beroep bij de voetbalbond, weet Sporza. Of dat enige kans maakt, is maar zeer de vraag. Maar de gewoonte om tegen alles klacht in te dienen, begint wel vrij storend te worden.