Ook Charleroi is op zoek naar vers geld: "Maar dat is hét grote verschil met Standard"

Standard staat op het punt om overgenomen te worden door een buitenlandse investeringsmaatschappij. Ook de poort van het Stade du Pays de Charleroi staat open voor geldschieters, maar de Henegouwers hebben een belangrijke boodschap voor zo'n investeerder.

“Een investeerder die extra geld met zich wil meebrengen en een kapitaalsverhoging gaat doorvoeren is welkom”, aldus Mehdi Bayat in Het Nieuwsblad. “Maar in tegenstelling tot Standard is Sporting Charleroi niét te koop.”

De voorzitter van de Zebra’s heeft een reden waarom hij extra kapitaal graag ziet komen. “De supporters vroegen me waarom we Shamar Nicholson tijdens de winterstop hebben laten vertrekken. Simpel: vijftig procent van onze inkomsten komen van uitgaande transfers.”

“Stel je voor dat we morgen een extra investeerder hebben zoals bij pakweg Antwerp FC”, besluit Bayat. “Wel, dan moeten we onze spelers niet meer verkopen. Maar tussen dat en zeggen dat de club te koop staat is er een groot verschil, hé.”