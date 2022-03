Brian Priske dichtbij de exit bij Antwerp: "Nederlaag tegen Anderlecht kan fataal zijn"

Winst tegen Beerschot in de Antwerpse derby zorgde voor een beetje lucht, maar Brian Priske is nog niet zeker van zijn job. Zoveel is duidelijk.

De dagen van Priske bij Antwerp lijken geteld, al gaf sterke man Paul Gheysens nog aan dat hij hem niet zou ontslaan. "Maar het wordt heel moeilijk na wat er afgelopen week tijdens de rust is gebeurd", beseft ook Alex Czerniatynski. Clash tegen Anderlecht heel belangrijk "Gheysens wil de titel én beter voetbal. Maar tegen Beerschot werden ze gedomineerd en Jean Butez is de laatste weken de beste speler van The Great Old, dat zegt alles." "Ik hoop voor Priske dat hij de top-4 haalt, want anders zal hij worden ontslagen. Een nederlaag tegen Anderlecht kan hem fataal worden."