Doku als vaandeldrager voor de komende generatie: "De meesten zijn nog niet bekend, maar we kunnen héél goed worden"

Als we aan de toekomst van de Rode Duivels denken, komen we automatisch uit bij Jérémy Doku. De youngster staat het verst in zijn ontwikkeling en zijn talent is onmiskenbaar. Straks moet hij de vaandeldrager worden van het Belgisch voetbal. En hij is zeker dat het goedkomt.

Er wordt wel meer dan eens gesproken over het einde van de 'Gouden Generatie', maar volgens Doku is dat prietpraat. “Al dat gepraat over het ‘einde van deze generatie’... (zucht) Deze lichting heeft uiteraard veel topspelers en grote namen, maar het is niét zo dat we straks weer van nul moeten beginnen. Er komt écht veel talent aan. Geloof me, het komt goed. De ‘nieuwe’ generatie zal heel sterk zijn", belooft hij in HLN.

Een generatie die het grote publiek nog moet leren kennen. "De meeste talenten zijn gewoon nog niet bekend genoeg. De huidige, ‘gouden’ generatie is ooit ook in de anonimiteit begonnen. Geef ons wat tijd, we kunnen heel goed worden.”

Zelf is hij voorlopig het uithangbord na het EK, waar hij een basisplaats kreeg tegen Italië en goed speelde. "Die match tegen Italië heeft mijn leven veranderd. Bij Anderlecht en Rennes viel de bekendheid wel mee, zelfs toen ik international werd. Maar sinds het EK is alles anders. Plots herkende iedereen mij op straat en begon men over mij te praten op sociale media. Dat voelt wel wat raar aan."