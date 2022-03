Breekt Trent Alexander-Arnold verbazingwekkend record dit seizoen?

Trent Alexander-Arnold is op recordkoers bij Liverpool.

De rechtsachter van Liverpool, Trent Alexander-Arnold, is op recordkoers dit seizoen. Over alle competities heen gaf hij namelijk al zeventien assists. Als verdediger is dat echt een verbazingwekkend getal, maar toch waren er verdedigers die het ooit nog beter deden. De recordhouder van meeste assists in een seizoen als verdediger is Barcelonaspeler Dani Alves. Zijn record staat op 21 assists. Dat zijn er vier meer dan Trent Alexander-Arnold op dit moment heeft gegeven, maar hij heeft nog tijd.

Trent Alexander-Arnold is nog steeds maar 23 jaar oud. De Engelse international gaf elf assists in 24 Premier Leaguewedstrijden dit seizoen, drie in de Champions League, twee in de EFL Cup en één in de FA Cup. Gemiddeld gezien heeft hij net meer dan één assist om de twee wedstrijden. Indrukwekkende statistiek!