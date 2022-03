Toch wel een grote ontgoocheling: "Eerlijk? Ik dacht ook dat ik coach van Club Brugge ging worden"

Alexander Blessin heeft zijn stijl al doen aanslaan bij Genoa. Spijtig genoeg resulteerde het in zes gelijke spelen en heeft de ploeg in degradatienood dringend een zege nodig. Maar voor hetzelfde geld had Blessin niet in Italië, maar nog steeds in België aan de slag geweest.

Toen Club Brugge en Philippe Clement afscheid van elkaar namen, leek Blessin de gedoodverfde opvolger te worden. “Eerlijk? Ik dacht ook dat ik trainer zou worden van Club Brugge. Ik ging kijken naar hun Champions League-matchen en vind het een geweldige club. Die fanatieke fans, die sfeer… Toen duidelijk werd dat Clement naar Monaco ging, zijn er verkennende gesprekken geweest, maar ze twijfelden opeens aan mijn stijl en stelden een ander type coach aan", verklaart hij in Het Nieuwsblad. "Ja, ik was ontgoocheld. Ik blijf overtuigd dat mijn filosofie héél goed had kunnen werken bij Brugge met die spelers. Het publiek wil daar net rechttoe-rechtaanvoetbal zien, maar goed... Toen de deur van Club Brugge sloot, ging voor mij de deur van Genoa open. Daar ben ik ook heel gelukkig mee. Hoeveel coaches worden er uit België weggeplukt door een club uit een topcompetitie? Clement die drie keer op rij kampioen werd, maar voor de rest?”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (12/03).