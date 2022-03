Jack Hendry keert zaterdag als bankzitter terug naar Oostende: "Het is lastig voor hem"

Club Brugge gaat zaterdag op bezoek bij KV Oostende op zoek naar zijn vijfde competitiezege op rij. De wedstrijd tegen de Kustboys stond ongetwijfeld met rood aangestipt in de agenda van Jack Hendry. Al wordt het voor de Schot toch een terugkeer in mineur.

Was Hendry in de heenronde nog een certitude, dan moet de Schotse verdediger zich sinds de komst van Schreuder tevreden stellen met een plekje op de bank. Afgelopen maandag moest de international nog aan de bak met de beloften. "Het is een lastige situatie voor hem, maar dat geldt voor wel meer spelers die nu niet in de basis staan", vertelde Alfred Schreuder op zijn persbabbel.

"We hebben overlegd en het leek ons een goede zaak om hem eens negentig minuten te laten maken met de beloften. Hij heeft dat trouwens uitstekend gedaan, maar het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat hij elke week met de beloften gaat spelen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat hij top zal zijn wanneer ik hem nodig heb."