Krijgt ook Kompany net als Vanderidt een tik van Birger Verstraete? "Tot zondag hé"

Het was een opvallend beeld tijdens de derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot toen Birger Verstraete een tik uitdeelde aan de bezoekende coach.

Birger Verstraete moet er nog altijd om lachen. “Hij heeft me een goed 'tikske' teruggegeven. Ik vond dat wel leuk”, zegt Verstraete aan HLN.

En hij deed het met een duidelijke bedoeling. “Om op een bepaalde manier energie te geven aan de groep. Het vuur wordt er zo ingehouden, je voelt dan dat er iets in gang gezet wordt. Pas op, je moet niemand 'een patat' verkopen, hé. Eens een stevige tackle, waarom niet? Het publiek heeft dat graag.”

Vanderidt reageerde opmerkelijk positief. “Hij zei 'showvent', ik wilde eens voelen hoe het met hem was. Daarna konden we er allebei mee lachen. Ik dacht wel even: 'Dju, Birger, dat zou een stomme gele kaart geweest zijn.”

En krijgt Kompany dezelfde behandeling dit weekend? Verstraete lacht hard, maar reageert enkel met: “Tot zondag, hé.”