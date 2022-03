Maxime D'Arpino: "Anderlecht maakte het meeste indruk, maar zij zullen kampioen worden"

Met achtereenvolgens Anderlecht, Club Brugge en Union is KV Oostende bezig aan een pittig drieluik. Op bezoek bij paars-wit verloren de Kustboys kansloos, maar zaterdagavond willen Maxime D'Arpino en co de landskampioen het vuur aan de schenen leggen.

In Sport/Voetbalmagazine laat Maxime D'Arpino, de technisch vaardige middenvelder van KV Oostende, zich uit over de titelstrijd. "Anderlecht maakte het meeste indruk. Ze zijn enorm sterk aan de bal en zijn technisch en tactisch goed op elkaar ingespeeld. Ze laten je lopen, waardoor je het spel moet ondergaan. Het moet leuk zijn om in zo'n team te spelen."

Toch is niet Anderlecht, maar wel Club Brugge favoriet om zichzelf op te volgen als landskampioen. "Ik verwacht dat Union in elkaar zal stuiken tijdens de play-offs. Ze zijn leuk om naar te kijken, maar echt vervelend om tegen te spelen. Volgens mij is Brugge het best gewapend om een sterk einde aan het seizoen te breien. Als zij op dit elan verder kunnen doen, denk ik dat zij de titel zullen pakken", besluit de 25-jarige Fransman.