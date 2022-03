Beerschot gelooft nog altijd in het behoud: "Beste training die ik hier meegemaakt heb"

Coach Greg Vanderidt blijft geloven in het behoud van Beerschot. De opdracht lijkt echter heel zwaar gezien het programma van de club.

Wil Beerschot zich nog redden, dan moet het in de resterende vier wedstrijden acht punten meer pakken dan Seraing. Met AA Gent, STVV, Club Brugge en Union SG lijkt dat een wel heel moeilijke opdracht, maar bij Beerschot geloven ze er nog in.

"De spelers hebben laten verstaan dat ze de handdoek nog steeds niet willen gooien als groep", zei Vanderidt op zijn persconferentie. "Dat vind ik een heel erg sterk signaal. De training donderdag was de beste die ik hier al heb meegemaakt. Ik ben heel blij om dat te merken."

Dat de fans er niet bij zijn in de laatste twee thuismatchen, is wel jammer. "Ik heb zondag op Antwerp onze supporters vaak harder gehoord dan die van RAFC. Een ploeg in onze situatie die zoveel supporters heeft, dat is uniek. Zij kunnen ons vooruit stuwen, dus ik vind het jammer dat het zondag zonder hen moet."