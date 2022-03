Bernd Storck beseft heel goed hoe belangrijk de derby is: "Ik weet hoe dit soort wedstrijden leeft bij supporters. Een hele week gaat het enkel over de derby."

Zondag staat de derby tussen KRC Genk en STVV op het programma. Bernd Storck weet hoe belangrijk deze wedstrijd is voor de club, maar vooral voor de fans.

"Ik weet hoe dit soort wedstrijden leeft bij supporters. Een hele week gaat het enkel over de derby.", vertel Bernd Storck op de sociale mediakanalen van KRC Genk. "Wij gaan er alles aan doen om te winnen. We hebben aan onze thuisreputatie gewerkt, en we gaan er met de steun van onze fans vol tegenaan. Heel mooi dat ze er vanmiddag konden bij zijn voor onze laatste training. We willen hen morgen iets teruggeven met een knalprestatie.

Mark McKenzie en Simen Juklerød zijn ziek en ontbreken voor KRC Genk. Luca Oyen keert terug in de selectie voor de derby.