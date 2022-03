Manuel Benson vertelt hoe het er bij Antwerp in de kleedkamer aan toe gaat

Het was het gespreksonderwerp bij uitstek na de derby tussen Antwerp en Beerschot. Voorzitter Gheysens die de kleedkamer binnenstormde.

De overwinning maakte echter veel goed en deed de gemoederen wat bedaren. “De situatie hield ons wel bezig maandag”, geeft Benson toe GVA. “We wonnen de derby, maar je voelde, door wat er tijdens de rust was gebeurd, dat er een grimmig sfeertje hing.”

“Uiteindelijk was niemand gebaat met een trainersontslag, hé. Alles omgooien met de finish van de reguliere competitie in zicht zou ons misschien net meer aan het twijfelen brengen.”

Priske kwam nog even terug op het voorval. “De coach heeft woensdag, na onze vrije dag, kort het woord genomen. Hij benadrukte dat we de toekomst niet kunnen voorspellen en we gewoon doorgaan met onze opdracht zolang we samen aan de slag blijven. Zodoende lag de focus meteen op de topper tegen Anderlecht.”

De spelers kozen ook meteen de kant van Priske na het voorval. “Omdat we beseften dat de schuld ook bij ons lag. Ook wij moesten opstaan. Dat hebben we elkaar ook onderling duidelijk gemaakt. Iedereen zit weer op dezelfde lijn.”