Onduidelijkheid over stadion Standard na overname van de club

Vrijdagavond liet Standard weten dat de club overgenomen is door Amerikaanse investeerders.

Bruno Venanzi had maanden geleden al aangekondigd dat hij de club zou overlaten, maar het duurde uiteindelijk nog eventjes vooraleer het effectief zover was.

777 Partners is de nieuwe eigenaar van de club. Hoe het met Sclessin zit is voorlopig nog onduidelijk. Enkele ex-spelers, zoals Witsel en Fellaini, hadden geïnvesteerd om Standard financieel vooruit te helpen.

Volgens een journalist van La Dernière Heure hebben de nieuwe eigenaars ook het vastgoedgenootschap dat Venanzi oprichtte om het stadion te renoveren overgenomen.

Of de nieuwe eigenaar ook van plan is om het stadion te renoveren is niet meteen duidelijk.