Tissoudali trekt nog regelmatig paars-wit truitje aan: "Hij is nog steeds één van de grootste fans"

Weinig voetballers die zo open zijn als Tarik Tissoudali. De aanvaller zit nu wel bij Gent, maar Beerschot is nog niet uit zijn hart. "De degradatie doet hem enorm veel pijn!"

Tissoudali trekt nog elke keer als hij kan naar het Kiel om er te supporteren, samen met maatje Denis Prychynenko. Tegen STVV had hij zelfs een paars-wit truitje aan van Holzhauser. “Hij speelt voor AA Gent, maar is niet bang om te tonen dat hij voor Beerschot supportert”, legt ­Prychynenko uit in GvA. “Hij is nog steeds een van de grootste fans. Dat is echt mooi om te zien."

"Hebben we bij uitwedstrijden vrij, dan trekken we met een iPad naar een koffiebar of de lobby van het Hilton om samen de wedstrijd te volgen. Scoort Beerschot, dan is hij dolblij. Een nederlaag maakt hem diep ongelukkig. Dat de club straks zo goed als zeker naar 1B degradeert, doet hem zichtbaar veel pijn. Na de nederlaag tegen Seraing begonnen Tarik en ik te rekenen. De ontgoocheling droop van zijn gezicht.”