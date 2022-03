Jonge verdediger van STVV heeft zin in de Limburgse derby: "Ik kan niet wachten om zondag naar Genk te gaan!"

Jeugdspeler en beloftevolle verdediger, Arnaud Dony, kijkt uit naar het treffen met Racing Genk.

"Ik kan niet wachten om zondag naar Genk te gaan!", begon Dony aan de mediakanalen van STVV. "Ik ben helemaal niet gestresst. Ik ga niet liegen, dat was ik in het begin wel toen ik debuteerde, maar nu ben ik er mentaal klaar voor. Bij STVV wordt er in de jeugdopleiding al aan de derby gedacht. Ik ben dus wel gewend aan die druk. Toch weet ik zeker dat het een indrukwekkende wedstrijd wordt met veel spanning".

KRC Genk kent een heel sterk aanvallend compartiment. Dony zal het niet gemakkelijk hebben tegen al dat aanvallend geweld. "Genk heeft veel goede spelers, Bongonda, Onuachu, en Ito zijn er drie van. Ik heb wat video's van hem bekeken, maar ik zal hem gewoon altijd in het vizier moeten houden en de duels winnen. Het zal een uitdaging worden voor mij. Als we collectief sterk zijn en als een blok spelen, denk ik dat we zeker een kans hebben."