35-jarige Pool had dit hoofdstuk als Ajacied niet meer verwacht: "Ik was verbaasd, heb mijn koffer gepakt en ben meteen naar Amsterdam gekomen"

AFC Ajax heeft het doelmannenprobleem opgelost met Przemyslaw Tyton. De 35-jarige Pool moet de komende weken het Amsterdamse doel verdedigen. Zelf twijfelde hij geen seconde toen hij weet had van de interesse.

"Het was Anton Scheutjens (keeperstrainer van AFC Ajax, nvdr.) die me contacteerde", doet Przemyslaw Tyton zijn verhaal. "Ik kende hem nog van bij mijn tijd bij Roda JC en PSV. Hij liet me weten dat er een probleem was en dat dit een mooie kans kon zijn voor mij."

Tyton twijfelde geen ogenblik. "Ik was verbaasd, heb mijn koffer genomen en ben meteen naar Amsterdam gekomen. (lacht) Eerlijk? Op mijn leeftijd had ik niet verwacht om nog gevraagd te worden door een grote club als Ajax. Daar moet je geen twee keer over nadenken."