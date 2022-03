Waasland-Beveren mag promotiedromen stilaan opbergen na gelijkspel: "Hier zat zoveel meer in"

0-2 voorstaan en eindigen tegen negen man, maar toch slechts 3-3 gelijkspelen. Waasland-Beveren heeft niet geprofiteerd van het puntenverlies van RWDM en lijkt zijn promotiedromen te mogen opbergen.

Hoggas en Ribeiro Costa brachten Waasland-Beveren snel op voorsprong in Deinze, maar nog voor de rust zorgde een afgeweken bal voor 1-2. Nog een afgeweken bal van Challouk na rust en Dansoko maakten er na de pauze 3-2 van. Janssens en Prychynenko kregen nog rood en Ribeiro zorgde voor de 3-3. Maar tegen negen kwam Waasland-Beveren niet meer tot scoren.

“Hier zat zoveel meer in”, aldus Dries Wuytens in HLN. “Deinze heeft heel wat geluk gehad met die twee afgeweken ballen. Bij ons gingen de ballen er dan net niet in. Zo had Baldé altijd moeten scoren en had de scheidsrechter voordeel moeten geven bij die rode kaart van Prychynenko. Dat gaf hij tijdens de wedstrijd ook nog toe.”

Ook werden er maar twee minuten bijgeteld. “Ik ga niet te veel over de arbitrage zeggen, maar het wordt wel wat veel.”