Goede oplossing mogelijk voor Anderlecht en Michel Vlap

RSC Anderlecht ziet Michel Vlap deze zomer terugkeren na zijn uitleenbeurt aan FC Twente.

De Nederlander liet in eigen land een goede indruk na. Zozeer zelfs dat trainer Ron Jans hem heel graag ook volgend seizoen aan boord wil houden.

Dat zou Anderlecht bijzonder goed uitkomen, want de kans is maar heel klein dat Vincent Kompany grote plannen heeft met Vlap in het Lotto Park.

“Als het aan mij ligt staat het ook nog open dat Vlap nog een jaartje blijft. Maar daar zijn wij niet beslissend in. Daar zijn Anderlecht en Vlap ook belangrijk in”, zei trainer Jans van Twente bij ESPN.