Bij Igor De Camargo zitten de testwedstrijden tegen Anderlecht nog vers in het geheugen: "Ik weet niet hoe Wasilewski die wedstrijd kon uitspelen"

Igor De Camargo maakte deel uit van het team van Standard dat tweemaal op rij landskampioen werd. Vooral het testduel tegen Anderlecht en de elleboogstoot van Wasilewski is hij nog niet vergeten.

Die tweede titel van de Rouches werd destijds behaald na felbevochten testwedstrijden tegen Anderlecht. Voornamelijk in de terugwedstrijd op Sclessin werd het toen wel érg bitsig, iets wat Braziliaanse Belg zich nog levendig voor de geest kan halen. Zo bleek uit een interview tegenover Eleven Sports.



Daar kwam onder meer de elleboog die Marcin Wasilewski hem uitdeelde nog eens ter sprake. Die leverde verbazingwekkend genoeg géén rode kaart op. De Camargo staat er nog steeds van versteld. “Ik weet niet hoe Wasilewski die wedstrijd kon uitspelen. Vandaag denk ik dat Anderlecht de wedstrijd had beeindigd met acht of negen man, gezien de intrede van de VAR.”