Marcus Rashford reageert op kritische fans: "Niemand is kritischer over mijn spel dan ikzelf"

Een groepje gefrustreerde supporters wachtte de spelers van Manchester United dinsdagavond op om opheldering te vragen. Na wat verwijten voelde Marcus Rashford zich genoodzaakt te reageren.

Volgens de Engelse international heeft het verhaal echter twee kanten. '"In deze situatie wordt geen accurate info gedeeld op sociale media", geeft hij via Twitter aan.

"De hele dag dit soort dingen over je horen, laat je niet koud', schrijft Rashford. "Niemand is kritischer over mijn spel dan ikzelf."

Rashford getting triggered by his own fans. Telling them to come around the back after getting told he played shit 🧐👀 pic.twitter.com/qW8XVLnwwo March 16, 2022

'Ik werd onheus bejegend vanaf de minuut dat ik buitenkwam. En het ging niet alleen over mijn spel. Mensen zochten naar een reactie, terwijl ze de telefoons al klaar hadden om het te filmen', geeft een verslagen Rashford aan.

Om vervolgens te eindigen met: "Ik had het moeten negeren en moeten doorlopen. Want dat is wat wij horen te doen, toch? Dit gaat niet om mijn ego. Ik ben verdrietig. Ik ben teleurgesteld. En op dat moment was ik dom, maar ik was ook een mens."