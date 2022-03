Martinez zal geen uitzonderingen maken voor Hazard of Lukaku: "In september zou dat wel een probleem kunnen worden"

Roberto Martinez maakt vrijdag zijn selectie bekend. Daarin geen spelers met meer dan 50 caps. Al zouden onder andere Eden Hazard en Romelu Lukaku wel wat minuten kunnen gebruiken. Maar daar denkt de bondscoach niet aan.

Hij wil de spelers die de voorbije jaren al heel veel moesten reizen, rust geven. “Neen, ik zal geen uitzonderingen maken”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Want dan heeft het geen zin om een andere aanpak te hanteren. Lang geleden smeedden we het plan al om alleen spelers met minder dan 50 caps op te roepen. Daar wijzig ik nu dus niks aan.”

Dat Hazard en Lukaku momenteel weinig spelen, is nog geen probleem volgens hem. “Maar in september zou dat wel een probleem kunnen worden. Want dan komt het WK er al heel snel aan. Deze zomer zullen vele spelers nog van club wisselen en omdat je bij een nieuw team toch altijd een aanpassingsperiode nodig hebt en er maar een zestiental wedstrijden tussen de start van de competitie en de start van het WK zitten.”